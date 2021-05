Treinador do Brondby fez de 4.º árbitro para... dar a tática

A carregar o vídeo ...

Niels Frederiksen, treinador do Brondby (Dinamarca), transmitiu a mensagem aos seus jogadores de forma curiosa. O técnico pegou num quadro branco, escreveu ‘Continuem a atacar’ e levantou-o como se fosse o 4º árbitro a dar os minutos de compensação.

O Brondby vencia o Midtjylland por 2-1, na sétima jornada do playoff da liga local e Frederiksen queria mais, pois a vitória deixava a sua equipa a apenas um ponto do líder, precisamente o adversário que tinha pela frente. Sendo o primeiro jogo aberto ao público, talvez o treinador, de 50 anos, já não estivesse habituado ao barulho e perante a impotência para fazer passar a sua mensagem, optou por escrevê-la. A verdade é que resultou, já que decorria o minuto 77 quando o técnico levantou o seu quadro branco e pouco depois (83’), Pavlovic fez o 3-1 final para o Brondby.

Obviamente, a imagem criou um ‘frenesim’ nas redes sociais, com Niels Frederiksen a tornar-se a mais recente tendência. Não faltaram partilhas e houve quem colocasse outras frases no quadro branco, com a intenção de vender um carro, por exemplo. Mas a maioria salientou que ‘as táticas mais simples são as melhores’.