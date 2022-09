Treinador do Celtic em 'bate-boca' com tradutor: «Em vez de me dizeres o que tenho de fazer...»

A carregar o vídeo ...

O empate desta quarta-feira do Celtic no terreno do Shakhtar (1-1) , para a Liga dos Campeões, certamente não foi do agrado do treinador dos escoceses, Ange Postecoglou, que, já na conferência de imprensa após o encontro, se envolveu numa troca de palavras pouco amigável com o tradutor: "Em vez de me dizeres o que tenho de fazer, podes só despachar as coisas? Para sairmos daqui o quanto antes? Não me corrijas, por favor", atirou o técnico, quando lhe pediram para se aproximar do microfone. (: Football Daily)