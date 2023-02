A carregar o vídeo ...

Face às contratações efetuadas em janeiro o treinador do Chelsea foi forçado a tomar decisões no que toca à lista de jogadores inscritos na Champions, e Graham Potter acabou por deixar Pierre-Emerick Aubameyang de fora. O técnico admite compreender a desilusão do jogador, mas explica que tem de fazer opções. (Vídeo Football Daily)