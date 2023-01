A carregar o vídeo ...

Graham Potter, treinador do Chelsea, fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Fulham, e teceu rasgados elogios a João Félix, internacional português que foi hoje oficializado pelos blues: "É um jogador de qualidade que pode fazer a diferença no último terço do campo", explicou o técnico. (Vídeo Football Daily)