Treinador do Dumiense e o jogo com o Sporting: «Também queremos ser protagonistas»

A estreia de Fábio Oliveira no comando do Dumiense deu-se precisamente no jogo da Taça de Portugal, a 24 de setembro, frente ao União de Santarém, num jogo pleno de emoções e que os minhotos venceram por 4-3, após prologamento. Seguiram-se mais duas vitórias e um empate, incluindo o triunfo sobre o Avs SAD, com um golo do cabo verdiano Dica, logo aos 11 minutos, e que determinou que o Dumiense tivesse agora a oportunidade de jogar em Alvalade, no próximo domingo, naquele que é o jogo mais mediático de sempre da história do clube. Um jogo que tem naturalmente motivado grande expectativa no plantel do Dumiense, sendo que o seu jovem treinador é bastante pragmático na antevisão que fez em exclusivo a Record.