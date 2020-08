Treinador do Grémio arrasa Jorge Jesus: «Tentou fazer a cabeça do Everton para não entrar em campo»

A carregar o vídeo ...

Renato Gaúcho mostrou-se bastante agastado com a postura de Jorge Jesus no que ao interesse em Everton diz respeito. Segundo Renato Gaúcho, o técnico do Benfica contactou o jogador na segunda-feira, convenceu-o a mudar-se para a Luz e, nas suas palavras, "tentou fazer a sua cabeça" para não alinhar na final diante do Internacional, disputada esta madrugada.