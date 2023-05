Treinador do Inter Miami irritado por ser interrompido por jornalista: «Mostra respeito, c...»

A carregar o vídeo ...

Phil Neville, antigo defesa inglês, agora treinador do Inter Miami, perdeu as estribeiras com um jornalista que o interrompeu durante a conferência de imprensa depois da derrota com os Orlando City, por 3-1, na MLS. "Posso acabar de falar? Ou vais continuar a interromper? Posso acabar de falar? Porque eu não te interrompi quando fizeste a questão, por isso não me interrompas. Mostra respeito, c... Perdoem-me a linguagem", atirou o treinador. Depois, como se esqueceu do que ia a dizer, perguntou ao jornalista: "Desculpa, qual era a pergunta? Faz-me a pergunta outra vez..." (Vídeo Sportbible/Twitter)