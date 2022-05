Treinador do Leicester e a troca de prendas com Mourinho: ofereceu vinho e espera receber... chá

A carregar o vídeo ...

Brendan Rodgers, treinador do Leicester,na primeira mão das meias-finais da Conference League e agora, em jeito de brincadeira, disse esperar receber "uma chávena de chá" amanhã, no segundo encontro com a Roma. Mais a sério, o técnico explicou que ofereceu o vinho ao português "em sinal de respeito" e que não espera receber nada em troca. (Vídeo Football Daily)