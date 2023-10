Treinador do Maiorca diz que formato do Mundial'2030 é "uma barbaridade": «Que merda...»

A carregar o vídeo ...

O formato do Mundial'2030, que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos mas terá início na América do Sul, tem gerado algumas críticas de vários nomes importantes do mundo do futebol. Desta feita foi Javier Aguirre, treinador do Maiorca, que não escondeu a sua insatisfação. "Que barbaridade... Eu sempre fui aos Mundiais, mas voar para a Argentina, depois voltar para Espanha e ir a Marrocos ainda... É uma merda. Já nos Estados Unidos, em 1994, me parecia assim. Jogávamos em Nova Iorque, depois íamos a Pasadena, para a Califórnia... Querida mãe. Parece um exagero, mas não sei. Entendo que mais países, mais jogos e melhor para o espetáculo, mas...", justificou o técnico mexicano. (: Twitter)