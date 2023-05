A carregar o vídeo ...

Eddie Howe, treinador do Newcastle, foi esta sexta-feira confrontado com os rumores que apontam Cristiano Ronaldo e Neymar ao clube inglês: "Esse tipo de especulação acontece desde que o clube foi comprado. Toda a gente parte do princípio que os grandes nomes vêm para. Nós não recrutamos assim, não podemos financeiramente recrutar assim. O mercado de transferências é complexo, não é só escolher um nome e trazê-lo para cá", explicou o técnico. (Vídeo Football Daily)