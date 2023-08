Treinador do Valladolid dá conferência de imprensa para dizer apenas... monossílabos

A carregar o vídeo ...

Com o treinador castigado por conta de declarações feitas na época passada, o Valladolid decidiu esta sexta-feira, depois da partida diante do Sporting Gijón, protestar a decisão de uma forma peculiar, apresentando o técnico Paulo Pezzolano na conferência de imprensa apenas para responder em monossílabos. A introdução e explicação foi feita pelo diretor de comunicação do clube, antes de dar voz a próprio Pezzolano, que acabou até por se alongar um bocadinho nas respostas... Nada de mais!