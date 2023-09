A carregar o vídeo ...

O Wolverhampton recebe amanhã o Manchester City, com Matheus Nunes a regressar a um estádio de onde saiu há poucos meses. Gary O'Neil, o treinador dos wolves que chegou a trabalhar com o internacional português no Molineaux, teceu rasgados elogios ao jogador na conferência de imprensa de antevisão do jogo. (Vídeo Football Daily)