Treinador Hatayspor faz apelo desesperado após sismo: «Por amor de Deus, há gente a morrer aqui»

Volkan Demirel, antigo guarda-redes do Fenerbahçe, atual treinador do Hatayspor, acorreu às redes sociais para deixar um pedido desesperado de ajuda, depois do sismo que na última madrugada abalou o sul da Turquia. Dois jogadores da equipa, incluindo o ex-portista Christian Atsu, o diretor desportivo e o tradutor do clube estão desaparecidos. Rúben Ribeiro e o caboverdiano Zé Luís jogam no Hatayspor e encontram-se a salvo. (Vídeo EuroFoot/Twitter)