Treinador inova com palestra 'explosiva' e até alarmes dos carros disparam: já há quem sugira estratégia a Tite

Mitchel Giulliano é um treinador brasileiro - que orienta uma equipa amadora de Campina Grande - que se tornou viral nas redes sociais depois de ter dado uma palestra... 'explosiva'. Durante uma partida decisiva, o técnico resolveu, tal como explicou ao 'Globo Esporte', recorrer a uma bomba para 'acordar' os jogadores, sendo que a explosão acabou por ser tão forte que até acionou... alarmes de carros. "Eu pedi ao rapaz para comprar uma bomba de médio porte, mas trouxeram-me uma grande bomba e eu não reparei. Até os adversários se assustaram com a bomba e com a minha motivação", explicou. Certo é que a palestra acabou por não resultar, uma vez que os 'Amigos do Rocha' saíram derrotados nos penáltis, mas o vídeo tornou-se de tal forma viral que já houve adeptos a pedirem que Mitchel motivasse... a seleção brasileira. (Vídeo: Twitter)