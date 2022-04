Treinador invade relvado para travar contra-ataque e provoca caos

A carregar o vídeo ...

Iván Abad, treinador adjunto do Colmenar Viejo, provocou este fim de semana uma situação que está a dar que falar no país vizinho. Tudo sucedeu na fase final do encontro com o Villanueva Pardillo, dos regionais de Madrid, quando o técnico decidiu fazer de defesa e travar um contra-ataque do conjunto adversário. Foi expulso e provocou um verdadeiro caos junto à linha de fundo...