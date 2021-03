Tremor de terra interrompe jogo de ténis no México

A carregar o vídeo ...

Tudo parecia estar a decorrer de forma normal em Acapulco, onde Alexander Zverev e Dominik Koepfer disputavam um lugar na final do ATP 500 mexicano. Logo na fase inicial do segundo set, começou a ouvir-se um burburinho nas bancadas, a transmissão televisiva começou a abanar e os próprios tenistas não sabiam o que se estava a passar logo depois de o ponto terminar. Ora, é que houve um tremor de terra considerável em Acapulco, mas isso não impediu Zverev de vencer o ponto! As imagens mostram bem o momento...