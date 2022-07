Depois de ter perdido com o Santos no jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Taça do Brasil, o Corinthians - que ainda assim, seguiu em frente depois do triunfo por 4-0 na 1.ª mão - somou nova derrota, desta feita diante do Ceará, em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão. Num jogo que terminou com a vitória da equipa de Fortaleza por 3-1, três golos são para serem vistos e revistos. [Vídeo: One Football]