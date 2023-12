A carregar o vídeo ...

Francisco Trincão recordou numa entrevista à 'BetanoMag' a passagem pelo Barcelona, bem como a importância que Rúben Amorim teve no seu regresso a Portugal. O jogador do Sporting elogia o treinador, fala do clássico da próxima segunda-feira e conta quais foram as primeiras impressões que teve de Gyökeres. (Vídeo Betano/YouTube)