Trio sérvio em apuros após churrasco de fim de semana

Deu que falar o churrasco que Luka Jovic promoveu entre amigos no domingo, mas a verdade é que a situação de polémica, a escassos dias do regresso da Liga espanhola, não parou aí. É que, para além do jogador do Real Madrid, estiveram também naquele ajuntamento de fim de semana Nemanja Maksimovic, do Getafe, e Luka Saponjic, do Atlético Madrid, segundo adianta esta segunda-feira a Cuatro. A emissora suporta a sua tese com recurso a um vídeo partilhado nas redes sociais por Sofija Milosevic, a namorada de Jovic, no qual conseguiram detetar a presença de ambos.