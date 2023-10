Trippier diz que o filho "é obcecado" por Mbappé: «Já lhe disse 'se entrares com ele nem olhes para mim no túnel'»

A carregar o vídeo ...

Kieran Trippier, defesa inglês do Newcastle, confessou na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta noite com o PSG, para a Liga dos Campeões, que o filho é "obcecado" por Kylian Mbappé. "Prefere entrar em campo com ele do que comigo. Não fiquei feliz... Ele é obcecado com o Mbappé, vê os vídeos no YouTube... Já lhe disse: 'se entrares com ele não olhes para mim no túnel'", explicou o jogador, em jeito de brincadeira. (Vídeo Twitter)