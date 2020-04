A carregar o vídeo ...

Donaldo Trump deixou a médica Deborah Birx bastante atrapalhada com a sugestão das suas ideias que incluem injetções de desinfetante e radiação ultravioleta. E após este momento, o presidente dos EUA ainda se atirou ao jornalista Philip Rucker, do 'The Washington Post': "Eu sou o presidente e tu 'fake news'."