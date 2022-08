Tsubasa na vida real? O golaço de Pablo Pérez que deixou todos de boca aberta

A carregar o vídeo ...

A noite de sábado está a ser rica em grandes golos vindos da América do Sul. Para lá do momento de magia de Rony pelo Palmeiras , agora trazemos também algo muito especial, no caso da Argentina. Aconteceu no duelo entre Newell's Old Boys e Godoy Cruz, onde o veteraníssimo Pablo Pérez, de 37 anos, marcou aquele que é (também) um forte candidato a melhor golo do ano. Bem, é melhor ver, mas por aqui este lance levou-nos ao passado para recordar a mítica série 'Campeões: Oliver e Benji'...