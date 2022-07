A carregar o vídeo ...

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, e Raheem Sterling, reforço dos blues para a temporada 2022/23, estiveram frente a frente numa partida de ténis de mesa onde o inglês prometeu e... cumpriu. "Garanto-te que aqui ninguém me ganha", começou por dizer o extremo que, no final, acabou mesmo por bater o alemão: "Contra o Raheem não!", exclamou Tuchel.