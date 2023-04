A carregar o vídeo ...

Thomas Tuchel contou esta segunda-feira que soube do despedimento de Graham Potter do comando técnico do Chelsea através de um push (uma notificação) no telemóvel. O treinador do Bayern Munique - que amanhã defronta o Friburgo na Taça da Alemanha - treinou os blues antes de Potter e admitiu que trabalhar no clube inglês "foi intenso". (Vídeo Football Daily/Twitter)