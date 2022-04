Thomas Tuchel lamentou a falta de eficácia dos jogadores do Chelsea, após o empate (1-1) na visita ao terreno do Manchester United. O treinador dos blues deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo e vincou que alguns deles podem admirá-lo pela eficácia mostrada, com um golo apontado na primeira oportunidade que teve. [Vídeo: One Football]