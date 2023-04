Tudo começou por causa de um penálti: árbitro esfaqueia jogador no Brasil

A carregar o vídeo ...

Um árbitro esfaqueou um jogador em pleno jogo de futebol no Brasil, ocorrido em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, no reduto do Minas Gerais Futebol Clube. A marcação de um penálti terá espoletado a situação impensável, com o corte no atleta a ser feito por uma faca preparada para ser utilizada com peixe e que terá sido fornecida ao árbitro em causa pelo próprio filho, segundo o UOL Esporte. A polícia deteve o homem em causa, que foi presente a interrogatório e libertado depois. O jogador atingido foi levado para o hospital.