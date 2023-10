A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo esteve presença na Gala dos Campeões, em Riade, onde foi lançado o combate entre Tyson Fury e Francis Ngannou. O craque português esteve à conversa com Fury e recebeu rasgados elogios por parte do pugilista britânico. "Via todos os teus jogos no Manchester United e no Real Madrid", explicou Fury. (Vídeo Twitter)