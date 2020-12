UFC 257 já aquece: o regresso de Conor McGregor está quase aí

A carregar o vídeo ...

2020 ainda não acabou, ainda há alguns eventos do UFC ainda na agenda, mas a verdade é que já está tudo à espera do primeiro grande duelo do próximo ano, entre Conor McGregor e Dustin Poirier. O vídeo de apresentação este domingo divulgado mostra bem a importância do momento, que marcará o reencontro entre ambos, mas acima de tudo o regresso do irlandês aos octógonos. Marque nas agendas: UFC 257 a 23 de janeiro...