UFC: Adesanya supera corte de peso e celebra... com uma caixa de pizza

Israel Adesanya protagonizou esta sexta-feira um momento insólito na cerimónia da pesagem prévia ao UFC 259, quando decidiu 'sacar' de uma caixa de pizza após passar no derradeiro controlo de peso antes da luta. O nigeriano pesou mais de um quilo abaixo do limite - 90,9 para o máximo de 92 - e decidiu celebrar de uma forma inusitada. No sábado, em Las Vegas, terá encontro marcado com Jan Blachowicz, no combate cabeça de cartaz de um evento que promete emoções fortes.