Acabou praticamente ainda antes de começar a luta cabeça de cartaz do UFC Fight Night realizado este sábado em Londres. A atuar em casa, o britânico Tom Aspinall entrava no combate de pesos pesados com Curtis Blaydes bastante motivado, mas tudo se desmoronou ao fim de 15 segundos. A reação de Blaydes diz tudo.