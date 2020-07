UFC dá a conhecer vídeo da 'Fight Island' e as imagens impressionam

A carregar o vídeo ...

A pouco mais de uma semana da realização do primeiro evento no novo palco, o UFC lançou esta semana uma série de vídeos nos quais começa a mostrar um pouco daquilo que será a Fight Island, um mega projeto idealizado por Dana White que em tempos de pandemia servirá para albergar grande parte dos eventos da organização. As imagens impressionam! De notar que o primeiro evento neste novo recinto, localizado em Abu Dhabi, será o UFC 251, na madrugada de 12 de julho.