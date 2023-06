Ultras do Nápoles devolvem a Spalletti volante e CD's que lhe roubaram do carro em 2021

A carregar o vídeo ...

Elementos da claque do Nápoles devolveram ao treinador Luciano Spalletti o volante e os CD's que lhe roubaram do carro em outubro de 2021. Na ocasião deixaram uma mensagem que dizia: "Devolvemos, tudo o que tens de fazer é ir embora." O treinador está agora de saída do clube, depois de ter conquistado o título na Serie A, e os ultras, que apareceram de rosto tapado, cumpriram a promessa, em jeito de brincadeira. (Vídeo Sportbible/Twitter)