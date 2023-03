Ultras do Nápoles lançam pedras e petardos a autocarros com adeptos do Eintracht Frankfurt

A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Nápoles atacaram, esta terça-feira à noite, dois autocarros que transportavam adeptos do Eintracht Frankfurt que, mesmo estando impedidos de assistir ao jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões por motivos de segurança, se deslocaram a Itália. Dois veículos seguiam então escoltados pela polícia italiana quando lhes foram arremessadas pedras e petardos. Apesar do incidente, não há registo de feridos. [Vídeo: Casual Ultra Official]