O Salgueiro derrotou esta madrugada o Náutico e avançou para as meias-finais do campeonato Pernambucano, numa partida que apenas foi decidida nos penáltis... com 34 (!) cobranças! No final, venceu o Salgueiro por incríveis 14-13. Ao todo foram convertidos 27 penáltis e desperdiçados 7.