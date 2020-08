A carregar o vídeo ...

Um incidente entre Giovinazzi, Alfa Romeo, e George Russel, Williams, marcou as primeiras voltas do GP Bélgica. Na 10.ª volta, o piloto da Alfa Romeo perdeu o controlo do seu monovolume e Russel não evitou o embate e acabou por se despistar. A corrida foi entretanto retomada, com a desistência dos dois pilotos. [Vídeo: Twitter]