A Argentina derrotou o Peru, por, no apuramento para o Mundial de 2026, e Lionel Messi mostrou que aos 36 anos continua a ser um jogador deveras influente. O craque do Inter Miami marcou os dois golos e ainda fez um drible que deixou dois jogadores do Peru com 'os olhos em bico'... (Vídeo Twitter)