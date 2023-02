«Um exemplo a seguir»: médio do Watford enfrentou gaguez e foi a flash interview analisar jogo

A carregar o vídeo ...

Ken Sema, médio do Watford, foi esta segunda-feira eleito homem do jogo frente ao West Bromwich, ao apontar dois golos no triunfo dos hornets (3-2). No final da partida o sueco deu o exemplo e, apesar de sofrer de gaguez, acabou por falar aos meios do clube e fazer a análise ao encontro e aos tentos que apontou. Os adeptos da formação inglesa, de resto, deixaram muitos elogios ao jogador, considerando o momento "inspirador" e "um exemplo a seguir". (Vídeo: Watford)