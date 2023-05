A carregar o vídeo ...

O Tampines Rovers derrotou no fim de semana o Tanjong Pagar por 3-0, mas a partida fica marcada por um lance nada condizente com uma equipa que acabou de vencer de forma clara. Faris Ramli foi o autor da jogada, ao assinar um daqueles falhanços que pode muito bem entrar para os 'bloopers' do ano.