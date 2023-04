Um 'frango', um empate nos descontos e um campo 'malhado': eis um jogo de futebol nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

O Tulsa empatou a acabar e houve altercações em jogo da USL Championship, nos Estados Unidos, frente ao El Paso Locomotive. O 2-2 final, aos 90'+1, aconteceu por Dyer, com grande ajuda do guarda-redes Benny Díaz. Mas será que as marcações do campo, que mostrou mais de uma cor, confundiram o guardião mexicano? A convivência do beisebol e do futebol tem destas coisas, com uma parte de terra e outra de relva.