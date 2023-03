Um gesto que valeu salva de palmas: Enzo abraça e dá camisola a jovem adepto que invadiu relvado

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández foi protagonista de um gesto que valeu uma salva de palmas dos adeptos presentes em Stamford Bridge, após a vitória (2-0) do Chelsea diante do Dortmund. O médio abraçou um jovem adepto que invadiu o relvado e depois ofereceu-lhe a sua camisola. Curioso é que o pequeno apoiante do clube londrino trazia vestida uma outra camisola com o número 10 e onde se podia ler 'Mesi', em referência ao craque argentino, ainda que com apenas um 's'.