Um golaço que entra direto para os candidatos ao Puskás vindo do outro lado do Mundo

O caro leitor provavelmente nunca ouviu falar das equipas que disputaram este jogo (Mount Druitt Town e Sydney Olympic), mas é bem provável que no final da temporada, quando forem anunciados os candidatos ao melhor golo do ano, veja esses nomes por lá. É que este golo, marcado por Anthony Frangie, do Mount Druitt Town, tem tudo para figurar precisamente nesse top. Ora veja bem!