A carregar o vídeo ...

Yusuf Maart, do Kaizer Chiefs, fez o impensável e rematou antes do meio-campo ao ver o guarda-redes Mpontshane adiantado. A verdade é que o risco compensou, dando inclusivamente a vitória (0-1) no campo do Orlando Pirates. A festa instalou-se no relvado face ao momento ímpar na carreira do jogador.