A carregar o vídeo ...

A vitória do Rebordosa ante o Castro Daire com momento único, em encontro a contar para o Campeonato de Portugal. O jogador da casa, Luís Gonçalves, viu o guarda-redes Diogo Sá adiantado e arriscou um remate a quase 60 metros. "O Luís Gonçalves encheu-se de fé e marcou este golo monumental do meio campo. Temos Puskas?", interrogou-se o Rebordosa nas redes sociais.