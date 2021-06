O drama instalado nos rostos dos adeptos, jogadores e equipas técnicas após Eriksen cair inanimado em campo (aqui evidenciado na ovação finlandesa aos adversários) e um golo que ficará para a história do futebol finlandês. Os momentos-chave do Dinamarca-Finlândia, jogo do Grupo B do Euro'2020. [Vídeo: VSports]