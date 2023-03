Um grande golo em modo CR7 vindo das Caraíbas: ou terá sido um frango?

A carregar o vídeo ...

No 'paradisíaco' duelo entre Bonaire e as Ilhas Turcas e Caicos, referente ao Grupo A da Liga C da Liga das Nações da CONCACAF, houve espaço para um daqueles golos que nos deixam em dúvida: foi um golaço ou um frango do guarda-redes? O autor do disparo foi Guillermo Montero, da equipa de Bonaire; do outro lado estava o guarda-redes Sebastian Turbyfield, que no nosso entender... tem (alguma) culpa.