Um jogo de reencontros: Zé Carlos e Diogo Ramalho conhecem bem Leça e Gil Vicente

Leça e Gil Vicente defrontam-se no sábado, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Um encontro que terá um sentimento especial para dois jogadores: Zé Carlos e Diogo Ramalho. O primeiro joga atualmente nos gilistas, mas já representou o emblema da AF Porto, enquanto o segundo atua no conjunto de Leça da Palmeira, tendo já vestido a camisola do Gil Vicente. Os dois vão assim reencontrar a antiga equipa e viajaram até ao passado na antevisão à partida. [Vídeo: Gil Vicente]