A carregar o vídeo ...

Ainda que apenas durante alguns metros, o autocarro da Roma na festa da conquista da Liga Conferência teve um condutor especial: José Mourinho! O treinador português pegou no volante e fez as delícias do grupo romano. Nuno Santos, treinador de guarda-redes, fez 'cara feia' para a câmara, dando conta de que poderia ser atropelado. Mas tudo com uma grande boa disposição...