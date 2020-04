A carregar o vídeo ...

Foram precisos mais de 90 minutos (de jogo virtual) para Diogo Jota bater Alexander-Arnold e conquistar o título virtual da Premier League. O extremo português do Wolverhampton contou com uma pequena ajuda de Raúl Jiménez, ex-avançado do Benfica, no encontro, visto que foi a sua personagem a marcar o tento da vitória. [Vídeo: Omnisport]