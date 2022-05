O Racing Santander, histórico clube espanhol que conta com dois títulos da 2.ª divisão, confirmou este domingo a subida a essa mesma divisão, após empatar em casa com o Celta de Vigo B, quando faltam três jornadas para terminar a competição. Veja o resumo do jogo, que viu muita festa no final. [Vídeo: One Football]