Um protesto, uma estreia de sonho e um novo melhor marcador: o filme do Aves-Benfica

O Benfica goleou () na deslocação ao terreno do Aves, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, num encontro marcado por um forte protesto no minuto inicial da partida, pela estreia de sonho de Gonçalo Ramos pela equipa principal do Benfica e ainda pelo isolado melhor marcador da Liga NOS: Pizzi, com 18 golos. Os melhores lances, golos e outros casos do Aves-Benfica, aqui. [Vídeo: VSports]